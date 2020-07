Bani: “C’è rammarico, Skorupski mi ha detto che…”

Rammaricato per il risultato anche Mattia Bani al termine di Bologna-Cagliari 1-1. Il difensore si tiene stretta la prestazione e la condizione fisica in crescendo, peccato per la rete subita su una azione convulsa e forse con un fuorigioco non fischiato. Le sue parole riportate dal sito ufficiale del Bologna:

“C’è rammarico, abbiamo iniziato bene e l’abbiamo indirizzata a senso unico – ha affermato – Il gol subito è arrivato da un mezzo tiro, però non eravamo messi bene. Mi ha detto Skorupski che Joao Pedro saltando gli ha fatto perdere il tempo dell’intervento, ma non ho rivisto l’azione. Ora però guardiamo avanti, domenica c’è una partita importante. L’allenamento è la partita stessa, fisicamente stiamo bene: abbiamo vinto diversi contrasti e siamo andati sopra di loro nei duelli. Ci dobbiamo ancora abituare anche al clima: piano piano ci arriveremo”.