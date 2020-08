Bani brucia le tappe: le novità sull’infortunio

C’è voglia di ricominciare subito in casa Bologna. La scorsa stagione è stata messa alle spalle qualche settimana fa, ma tra un solo mese esatto è previsto l’inizio di quella nuova. E c’è chi, come Mattia Bani, è già tornato al lavoro a Casteldebole con grande anticipo rispetto alla tabella di marcia per rimettersi in sesto dopo l’infortunio e riuscire a trovarsi al meglio una volta che la Serie A riaprirà i battenti.

E’ l’edizione odierna del Resto del Carlino che lo svela: Bani ha accorciato le già brevi vacanze e in questi giorni è all’Isokinetic per guarire dalla lesione al polpaccio che lo ha costretto a uscire di scena a metà luglio. Il rientro in gruppo del difensore ex Chievo è previsto per la fine di agosto, al massimo gli inizi di settembre. Con lui sta provando a recuperare dall’infortunio anche Arturo Calabresi, ma per l’ex Roma il destino sembra essere lontano da Bologna, che sta valutando tutti gli interessamenti per il difensore rientrato dal prestito all’Amiens.