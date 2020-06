Balotelli mette in mora il Brescia, Raiola: “Il club non ha fatto il tampone”

Scontro totale tra Mario Balotelli e il Brescia. L’attaccante ha inviato la terza lettera di diffida per poter essere reintegrato e allenarsi, oltre che la richiesta di messa in mora per lo stipendio di marzo non ancora versato. A difesa del Brescia l’avvocato Mattia Grassani: “Balotelli è l’unico in Europa a mettere in mora il club per il mese di marzo, cioè in pieno periodo di Covid. Il Brescia ha perso il conto delle diffide inviate a orari notturni, l’ultima mercoledì quando gli uffici erano chiusi

