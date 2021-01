Ballardini: “Oggi siamo stati una squadra. Futuro? Pensiamo una partita alla volta”

Intervenuto in conferenza stampa, Davide Ballardini ha commentato la vittoria del suo Genoa contro il Bologna, ottenuta per 2-0. Soddisfazione per i 3 punti e per il giusto atteggiamento della sua squadra. Ecco le sue parole:

“Oggi si è vista una vera squadra, è stata la cosa che mi è piaciuta più di tutte. Tutti i giocatori sono stati a disposizione, mettendoci grande generosità e attenzione. Abbiamo difeso tutti insieme, è stata la prima volta che non subivamo gol dopo 13 partite”.