Baldursson e l’Islanda, un sogno che si avvera

Andri Baldursson è uno dei prospetti più interessanti del Bologna. Il giovanissimo centrocampista rossoblù piace molto a Sinisa Mihajlovic, che lo ha fatto esordire in Serie A nella scorsa stagione e gli ha dato diverse opportunità a gara in corso.

Adesso il classe 2002 sogna anche l’esordio con la maglia della sua Nazionale, quella dell’Islanda. Curioso pensare che solamente cinque anni fa, per la precisione il 6 settembre 2015, Baldursson era già al seguito della propria Nazionale, ma come raccattapalle durante il pareggio contro il Kazakhistan. Sono passati più di 1.800 giorni da allora, quando Andri aveva solo tredici anni: adesso, a diciotto, la possibilità di esordire in una partita ufficiale.