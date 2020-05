Baldursson e Danilo ancora in quarantena, Soriano papà: presto rientreranno

Oltre a Rodrigo Palacio, ci sono altri tre giocatori che attendono con ansia di poter tornare a Casteldebole: Danilo, Baldursson e Soriano.

I primi due sono alle prese con la seconda settimana di isolamento fiduciario dopo essere rientrati rispettivamente da Brasile e Islanda, per loro i primi allenamenti dovrebbero ricominciare lunedì. Poi c’è Roberto Soriano, tornato in Liguria per assistere il parto della moglie. Ieri infatti l’ex doriano ha visto la nascere il piccolo Elia, secondogenito, e a breve anche lui potrà rientrare a Bologna. Soriano era rientrato a Casteldebole circa una settimana fa per i test sierologici e i tamponi ma non ha ancora lavorato al Niccolò Galli.

Fonte – Carlino.