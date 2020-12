Baldursson: “Contento di aver giocato. Bravi noi a riprenderla”

Al termine della partita contro l’Atalanta, pareggiata 2-2 dai rossoblù, il centrocampista Andri Baldursson ha rilasciato un breve commento a Sky:

“Sono contento di aver giocato, è stata una partita molto tosta. L’Atalanta è una squadra forte, però noi siamo stati bravi a riprenderla. Posso giocare in diverse posizioni a centrocampo, anche adesso che sono un po’ più arretrato sto imparando molto. Giochiamo sempre per vincere, le ultime partite non ci siamo riusciti ma continuiamo a lavorare”.