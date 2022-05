Bagnolini convocato in Nazionale Under 18

Il Bologna comunica che il portiere Nicola Bagnolini è stato inserito nella lista dello stage dal c.t. dell’Italia Under 18 Daniele Franceschini, per sostituire Davide Mastrantonio. Si tratta della prima chiamata assoluta in un gruppo azzurro....

Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna comunica che il portiere Nicola Bagnolini è stato inserito nella lista dello stage dal c.t. dell’Italia Under 18 Daniele Franceschini, per sostituire Davide Mastrantonio. Si tratta della prima chiamata assoluta in un gruppo azzurro. Dal gruppo di Franceschini è stato rimosso il difensore Riccardo Stivanello, perché entrato nella pre-lista dell’Italia Under 19 di Carmine Nunziata. Ora salgono a dieci i rossoblù del Settore Giovanile chiamati dalle proprie rappresentative.