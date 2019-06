Bagno di folla per la foto alle 19.09

Ha avuto un enorme successo l’iniziativa promossa ieri dal Bologna: il richiamo per una foto di gruppo alle ore 19.09 in Piazza del Nettuno, che verrà poi utilizzata per la campagna abbonamenti, ha portato in centro città centinaia e centinaia di tifosi.

Cori, striscioni, tanto amore e tanta passione per i colori rossoblù: questo è il sunto del pomeriggio di ieri quando, già fin dalle ore 18, si sono visti i primi tifosi apparire per l’appuntamento fissato alle 19.09, ora che richiama l’anno di fondazione del club. Canti, balli, cori, insomma tanta gioia e tanto entusiasmo in vista della nuova stagione. Bologna è rinata, lo ha fatto in inverno quando il pessimismo sulle sorti della squadra era chiaro con l’arrivo di Mihajlovic e la cavalcata trionfale, mentre oggi, con i primi acquisti e le prime conferme, la città trasuda un entusiasmo propedeutico ad una campagna abbonamenti che mira a superare i recenti dati. Bologna c’è e ieri lo ha dimostrato.