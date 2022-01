Salvatore Bagni , ex diesse rossoblù, intervistato dal Resto del Carlino, commenta il mercato del Bologna e dice la sua sul presidente Saputo .

“Mercato fermo? In tempi come questi conta più la solidità. E il Bologna con Saputo è un club solidissimo. Sposo in toto la linea del Bologna di costruire la squadra con calciatori di proprietà”