Baggio ricorda Gazzoni: “Il suo un grande Bologna. A lui devo molto”

Un sentito messaggio di affetto e ringraziamento, firmato Roberto Baggio. Il Divin Codino ha ricordato Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente che lo portò a Bologna nel 1997, con un sentito pensiero all’Ansa.

“Buon viaggio presidente, nella luce tranquilla del riposo celeste – il messaggio di Baggio – Devo molto a Gazzoni, un uomo che mi ha regalato con la sua fiducia una delle stagioni più belle. In queste settimane le famiglie perdono i loro cari e oggi è toccato a Gazzoni, che noi chiamavamo amichevolmente Giuseppe. Il suo Bologna è stato grande e in una grande Bologna – ha proseguito Roby Baggio – Gazzoni ha tutta la mia gratitudine, il mio sentimento e quello dei compagni di squadra. Ricordo lui, ricordo un grande Renato Cipollini, pilastro di quel periodo, ricordo la grande accoglienza di Bologna, raffinata nel palato calcistico e non solo, anche perché li’ ho potuto incontrare tanti amici che ancora oggi frequento, e che ho potuto incontrare grazie a presidente Gazzoni che mi ha dato questa opportunità”.