Baggio: “L’anno di Bologna fu meraviglioso”

Roberto Baggio non dimentica Bologna e il Bologna, nonostante un solo anno con la maglia rossoblù addosso.

24 gol, una città ai suoi piedi, convocazione al Mondiale di Francia e una rinascita che poi lo ha portato a vestire la maglia dell'Inter. Il divin codino ha parlato della sua esperienza felsinea in una intervista a Sky, spendendo ancora parole al miele sull'ambiente bolognese:

"L'anno di Bologna è stato un anno meraviglioso per tanti aspetti - le sue parole - mi ha riportato in Nazionale e al Mondiale, quello di Francia. Sembra sia durato un mese, non un anno, talmente è stato bello grazie anche al rapporto con la gente".