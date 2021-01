Baccolini: “Non do il Bologna sconfitto a priori. Barrow? Ci si aspettava continuità”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Luca Baccolini per parlare del Bologna e della prossima sfida contro la Juventus. Ecco il suo commento:

“2 anni fa avrei detto che contro la Juventus non ci sarebbe stata partita, oggi invece, in questo campionato così particolare, le gerarchie si sono ribaltate e sono state parificate le differenze tecniche. Andare a Torino è vincere è un’impresa e i rossoblù ci sono riusciti solo 2 volte negli ultimi 40 anni, ma non darei il Bologna sconfitto a priori. La Juventus di quest’anno è più battibile perché sta attraversando un anno di transizione con Pirlo e quindi sono autorizzati pronostici più elastici”.