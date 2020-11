Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Luca Baccolini che ha parlato di Bologna e di alcuni giocatori rossoblù. Ecco il suo commento:

“La classifica del Bologna non è tragica. L’idea è che sarà un anno di transizione, ma va fatto con tranquillità e senza rischiare. Il Bologna non lotterà per non retrocedere, è una squadra da decimo posto ma le tante assenze non aiutano. Una situazione d’emergenza così non l’ho mai vista”.