Baccolini: “Gli stadi non aumentano i contagi. Il Bologna non è pronto per l’Europa”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, Luca Baccolini ha affrontato la questione della capienza degli stadi e dei palazzetti e ha parlato del momento del Bologna. Ecco le sue parole:

“Non si può rinunciare a vivere in socialità. Faccio un esempio. Su 350mila ingressi a teatro da giugno, si è verificato solo un caso di Covid e questo dimostra come stadi, palazzetti e teatri siano sicuri e la sicurezza sia garantita. Limitando o impedendo la capienza si va a colpire un’economia che fa felice tante persone e in più toglie il lavoro ad alcuni. Stadi e palazzetti hanno dimostrato che non fanno aumentare i contagi, inoltre si potrebbe aumentare il numero di pubblico spalmando gli spettatori nei vari settori. In questo modo si avrebbero meno assembramenti e più pubblico, ma non si vuole rischiare”.