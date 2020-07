Baccolini: “Al Bologna serve una scossa”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Luca Baccolini ha discusso del calcio post lockdown. Il giornalista di Repubblica ha iniziato parlando del campionato e degli stadi con le porte chiuse, per poi analizzare le prestazioni del Bologna e le sue possibilità in sede di mercato. Ecco le sue parole.

“Sono assolutamente d’accordo con Mihajlovic. Il campionato al momento è surreale. Sarebbe bello chiedere ad un calciatore come si sente, senza gli impulsi che arrivano dai tifosi, con gli spalti vuoti. Senza il fattore tifo diciamo. Spero per settembre di cominciare a rivedere gli stadi pieni almeno in parte, ma ci credo poco. Speriamo per il meglio. Sentire il vuoto nello stadio è un effetto davvero deprimente, all’inizio era curioso sentire le voci dei protagonisti, ma adesso è davvero poco incoraggiante come atmosfera”.