Baccolini: “Non replicato l’effetto Mihajlovic del 2019, ma fu una impresa…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Luca Baccolini ha parlato della situazione in casa Bologna dopo la sconfitta con il Napoli e con la sosta che ha privato Mihajlovic di tanti nazionali.

“Oggi il tifoso è molto deluso dal non veder replicato l’effetto Mihajlovic del 2019, ma non bisogna dimenticare che gli allenatori che entrano in corsa spesso danno vita a parentesi isolate, che si anche chiamano imprese. 30 punti in 17 partite sono stati una impresa. Per me è stata una impresa chiudere anche l’anno scorso a 47, con la leucemia, un allenatore presente a metà e il virus”.