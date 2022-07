Az Alkmaar-Bfc in diretta Tv

Buona notizia per i tifosi rossoblù che potranno seguire l'amichevole di domenica in Olanda del Bologna .

La sfida contro l'Az Alkmaar, in programma il 24 luglio alle ore 17 all'Afas Stadion, sarà trasmessa in tv a pagamento da Sky. Canale di riferimento Sky Sport Football sul 203 del bouquet di Sky.