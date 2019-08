Augsburg – Bologna: chiusa l’asta delle maglie di Haller, ecco il ricavato

L’amichevole del 3 Agosto contro l’Augsburg non è stato un impegno casuale, la gara infatti è stata organizzata sia per celebrare Helmut Haller, proprio nella sua città natale, ma non solo. E’ stato un impegno all’insegna della solidarietà, ogni giocatore rossoblù è infatti sceso in campo non con il proprio nome, ma con quello della leggenda dell’ultimo scudetto del Bologna.

Le divise usate per l’occasione sono state messe all’asta e il ricavo totale è di 6000 euro, le associazioni che ne beneficeranno sono Bimbo Tu Onlus e AIL Bologna. Lo riporta con una nota il sito ufficiale del Bologna.