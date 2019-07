Augsburg-Bfc, i giocatori scenderanno in campo con il nome di Haller

Augsburg-Bologna sarà interamente dedicata ad Helmut Haller.

Il collega Michel Cavina, inviato per Radio Nettuno a Neustift, ha affermato che tutti i giocatori scenderanno in campo sabato con il nome di Helmut Haller sulla maglia, mantenendo i propri numeri di casacca. Una dedica speciale dunque al campione tedesco, nativo di Augsburg e vincitore dello Scudetto 1964 con il Bologna, con cui ha giocato 180 gare segnando 48 gol. Haller, nato il 21 luglio 1939, avrebbe compiuto 80 anni. Non solo, in Germania sarà presente anche il presidente Joey Saputo e la sfida dovrebbe andare in diretta su Dazn.