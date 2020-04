SOCIAL – Attacco di fame notturna per Sinisa?

Come combattere la noia della quarantena? Una spaghettata in famiglia sembra essere la soluzione scelta in casa Mihajlovic. Con un post sulle proprie storie Instagram infatti, Viktorija Mihajlovic, figlia del tecnico rossoblu, ha pubblicato una foto che ritrae la famiglia intenta a mangiare.

Più che la tipologia del piatto, a sorprendere è l’orario in cui i Mihajlovic si sono ritrovati a tavola. La spaghettata aglio, olio e peperoncino è infatti stata preparata alle 3 del mattino, dettaglio specificato nella sequenza di foto dalla figlia del tecnico. Nella foto oltre ad un uomo dalla faccia coperta, probabilmente proprio Sinisa, sono ritratti il fidanzato di Viktorija e suo fratello.