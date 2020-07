Atalanta-Bologna, i precedenti

Domani sera il Bologna sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta alle ore 19.30, gara valida per la 35^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate in totale nella loro storia 116 volte: 43 vittorie rossoblu, 32 pareggi e 41 trionfi nerazzurri. Considerando però solo le gare giocate in Lombardia, il bilancio è decisamente diverso: 31 successi a 9 per i padroni di casa.

La gara d’andata al Dall’Ara è terminata 2-1 per i bolognesi. Andando a ritroso, però, il Bologna aveva perso tutte le ultime 7 partite. A Bergamo è sempre dura per i rossoblu, soprattutto negli ultimi anni con Gasperini. Gli emiliani infatti non vincono in trasferta contro l’Atalanta dal gennaio 2009: la gara terminò 0-1 grazie alla punizione decisiva di Volpi. Prima di quel trionfo, però, per trovare un’altra vittoria del Bologna a Bergamo in Serie A bisogna andare indietro addirittura fino al 1962 (1-3). Nel nuovo secolo, in casa dell’Atalanta il Bologna ha totalizzato 1 vittoria, 6 pareggi e 8 sconfitte.