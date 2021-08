Atalanta-Bologna, dove vederla in tv

Le coordinate televisive del match

Domani sera il Bologna sarà di scena al Gewiss Stadium per affrontare l'Atalanta di Gasperini.

Dopo la vittoria in rimonta sulla Salernitana, test impegnativo per gli uomini di Mihajlovic contro una delle migliori formazioni italiane e che al debutto ha espugnato Torino per uno a due. La partita si giocherà alle ore 18.30 di sabato 28 agosto a Bergamo con diretta esclusiva su Dazn. Servirà scaricare l'apposita app di Dazn sulla smart tv oppure farlo sui dispositivi mobile. Possibilità di vedere la partita anche collegando la tv ad un TIMVISIONBOX.