Atalanta-Bfc, la moviola: no rigore tra De Silvestri-Palomino

La moviola di Edmondo Pinna

Tanti cartellini per Orsato in Atalanta-Bologna ma per il Corriere dello Sport la direzione è stata sufficiente.

Inizio di primo tempo fischiando poco, primo fallo al 19', poi tanti cartellini ma gli episodi più impattanti Orsato li vede bene. Per Edmondo Pinna giusto non dare il rigore per il mano di De Silvestri in area in contrasto con Palomino: la palla spiove dall'altro, c'è forse un tocco sul fianco di Palomino, mentre De Silvestri successivamente tocca di braccio ma il movimento è congruo. Per Orsato non c'è nulla, Chiffi conferma il movimento congruo. L'arbitro spiega poi l'accaduto a Palomino che accetta.