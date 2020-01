Assente ingiustificato: Balotelli non ci sarà a Bologna

Dopo la vittoria sulla Spal, il Bologna pensa già al Brescia. Sabato pomeriggio gli avversari arriveranno al Dall’Ara con l’obiettivo di vendicare la rimonta dell’andata. I rossoblu sono però in fiducia, e soprattutto ottimisti. Una bella notizia arriva dal Giudice Sportivo, sebbene la si conoscesse già da una settimana. Nel match valido per la 3^ giornata del girone d’andata di Serie A, infatti, non sarà in campo Mario Balotelli.

L’attaccante del Brescia era stato espulso nel finale della gara contro il Cagliari a causa delle eccessive proteste nei confronti dell’arbitro: oltre al danno, però, anche la beffa. Il numero 45 infatti non si è solo visto sventolare in faccia il cartellino rosso dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ma ha dovuto incassare anche la squalifica per due giornate – senza possibilità di ricorso. Dopo il Milan, dunque, Balotelli non giocherà neanche contro il Bologna: questo potrà di certo essere un fattore a favore dei padroni di casa.