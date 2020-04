Ass. Donini: “Dati ancora incoraggianti. Consegneremo mascherine alla popolazione”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, l’assessore regionale alla salute, Raffaele Donini, ha discusso dei dati odierni riguardo il contagio da Coronavirus: “I dati fanno vedere un raggio di sole, ma non possiamo ancora abbassare la guardia. Siamo ad un tasso epidemiologico sotto il 3%. È un dato incoraggiante, in uno scenario però ancora drammatico. Anche oggi altre persone hanno perso la vita. Non dobbiamo dimenticarci delle persone che hanno perso la vita. Aumenta anche oggi però il dato dei guariti e il numero dei malati che vengono curati a casa continua ad aumentare. Gli ospedali riescono a respirare. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così. Sarò felice quando vedrò lo zero virgola nel dato dei contagi”.

