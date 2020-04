Ass.Donini: “Attraverso un test seriologico riusciremo a testare tutta popolazione in poche settimane”

Intervenuto in collegamento telefonico su E’Tv Rete 7, Raffaele Donini parla dell’emergenza Covid19 in Emilia Romagna e delle nuove misure in arrivo per contrastare il virus:

“Facendo più tamponi abbiamo una visione più ampia della situazione, attualmente vi è un calo del 5% rispetto ai casi di inizio pandemia.

Sono 1732 le persone decedute mentre il dato positivo è quello riguardante i guariti che sono 1586, molte altre persone stanno guarendo ma non ancora in maniera ufficiale. Aumentano anche le persone che si stanno curando a casa.”

Scheda 1 di 4