Beffa in pieno recupero per il Bologna, che ritrova nella calza della Befana un po’ di carbone. Quinto pareggio consecutivo per la squadra di Mihajlovic, stavolta con una rimonta subita. Rossoblù avanti due volte, prima Tomiyasu poi Svanberg, poi l’espulsione dello svedese apre un secondo di tempo di sofferenza, alla fine Arslan, con deviazione di Hickey, trova il pari al 91′. Rossoblù a quota 17 punti e ancora a secco di vittorie da fine novembre.

