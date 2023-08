Arrigoni: “Bologna strafavorito, ma occhio al Cesena”

1 di 4 Doppio ex

A due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro il Cesena , Il Resto del Carlino ha deciso di intervistare un doppio ex della partita, Daniele Arrigoni , che nella sua carriera si è seduto sulla panchina di entrambe le squadre.

"Il Cesena è casa mia, è il club che mi ha fatto diventare calciatore e con cui ho chiuso la mia carriera da allenatore in A. Bologna invece è il ricordo di un’annata straordinaria, di un campionato di B cominciato così così ma finito in crescendo, con la soddisfazione di aver riportato in A una piazza così prestigiosa", racconta Arrigoni.