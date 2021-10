Arnautovic: “Sono pronto per domenica. Nuovo modulo? Siamo più sicuro dietro”

Ospite della settimana su Bfc Week , magazine settimanale di Bfc Tv , è stato Marko Arnautovic . Il commento del bomber rossoblù durante la pausa per le nazionali, e in vista della difficile trasferta di domenica a Udine.

"Prima dell'Europeo ho avuto uno strappo, ho ricominciato a sentire qualcosa e il club ha deciso di non farmi partire per la nazionale per tornare in salute. Ora sono al 100% pronto per domenica e spero che lo sia anche la squadra perché abbiamo bisogno di un’altra buona prestazione”.