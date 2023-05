Arnautovic rientra, convocazione in vista per Empoli?

'Non gioca dal primo minuto dal 4 gennaio, ha bisogno di ritrovare la forma', ha detto Thiago Motta prima di Bologna-Juventus in relazione a Marko Arnautovic . Infatti, l'attaccante austriaco non è stato convocato per la sfida ai bianconeri ma ieri, alla ripresa degli allenamenti, c'è stata una preziosa novità.

Arnautovic è rientrato definitivamente in gruppo e ha lavorato con la squadra, seppur in una seduta divisa a metà tra i titolari, allenamento di scarico, e il resto dei giocatori che invece ha svolto seduta in campo. E' un primo segnale verso il rientro di Arnautovic e potrebbe essere preludio alla convocazione per giovedì a Empoli, sicuramente non per giocare da titolare ma quantomeno per fornire qualche minuto dalla panchina.