Arnautovic e Lyanco i Palacio e Danilo 2.0?

di Andrea Paganelli

Salutato Palacio in avanti, Sinisa Mihajlovic ha richiesto una punta che sappia giocare anche fuori dall'area di rigore, svariando su tutto il fronte offensivo come abitualmente faceva il Trenza. L'austriaco ex Inter sarebbe perfetto come caratteristiche tecniche, visto che è abituato a giocare come vuole il tecnico serbo, e avrebbe anche più feeling con il gol rispetto alla punta argentina. Mihajlovic ha poi visto partire un altro suo pretoriano, quel Danilo che quest'anno è stato praticamente sempre impiegato. Per sostituirlo, Sinisa ha richiesto alla società un profilo che conoscesse bene sia lui che la Serie A, e che avesse le stesse caratteristiche del centrale ex Udinese: abilità nel gioco aereo e soprattutto capacità di impostazione. Un identikit che corrisponde in pieno a Lyanco, pupillo di Miha dai tempi del Torino, squadra in cui attualmente milita e con la quale Bigon e Sabatini proveranno a trattare.