Bologna – Arnautovic e il digiuno invernale

Le scelte di Sinisa per la trasferta all'Olimpico, con un Arnautovic che deve assolutamente interrompere il digiuno

Per quanto riguarda Arnautovic, è a secco da fine Novembre quindi da più di tre mesi, e cerca insperatamente un gol per interrompere questo digiuno, mentre Orsolini si è fermato dopo quattro marcature consecutive; chi rimarrà in panchina è Musa Barrow che, rientrato dalla Coppa d'Africa, sta bene, ma siederà in panchina, in attesa di una svolta tattica che vedrà impiegare lui e Orsolini alle spalle di Arnautovic. Saranno out sia Falcinelli che Santander quindi non ci saranno sostituti nel ruolo di prima punta, ci sarebbe solo l'adattabile Vignato, che però è stato provato come sostituto di Soriano o sulle fasce come nell'ultima partita. Proprio sulle corsie, ci sarà Hickey a destra in sostituzione dello squalificato De Silvestri, preferito sia a Kasius che a Mbaye, con una grande occasione per Dijks sulla sinistra. A centrocampo ci sarà Schouten con i soliti Svanberg e Soriano. Difesa guidata dall' imprescindibile Gary Medel, completata da Theate e Soumaoro.