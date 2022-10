Arnautovic: “Da oggi parte una nuova stagione. Motta aveva bisogno di tempo”

"Oggi è una giornata speciale: abbiamo perso troppi punti nel corso del campionato e ci serviva questa vittoria - le sue parole - A mister Thiago Motta serviva tempo per riuscire a mettere in campo la squadra che aveva in mente, noi lo stiamo seguendo in allenamento, ha tanto da insegnarci. Da oggi cominciamo a portare punti alla classifica, parte una nuova fase della stagione. Io provo sempre a fare il massimo per la squadra, da attaccante sono qua per segnare ma oggi credo che abbia vinto la squadra. La classifica marcatori? Non mi interessa, non la guardo nemmeno, io penso alla squadra”.