Arnautovic: “Contento per la squadra e i tifosi. Motta? Con lui le cose sono cambiate”

Con il gol del momentaneo 1-1 al Via del Mare Marko Arnautovic è arrivato a quota 10 gol in questo campionato. Seconda doppia cifra per lui in due stagioni con la maglia rossoblù. Questo il suo commento al termine della gara:

“Una vittoria allo scadere che vale tre punti e il record di 54, sono felicissimo - le sue parole - Non mi interessa essere andato in doppia cifra piuttosto sono contento della vittoria per il club, la squadra e soprattutto i tifosi che ci hanno sostenuto sempre. La stagione non era iniziata come volevamo, poi con Thiago Motta le cose sono cambiate e siamo stati bravi a fare un grande lavoro. I miei dieci gol? Ero partito bene nelle prime giornate quindi speravo di fare meglio in questa stagione, ma nel calcio non sai mai cosa può succedere: mi sono infortunato e fermato. Ora sono tornato e sto bene. Dedico il gol a mia moglie: prima della gara mi ha detto che si sentiva che oggi avrei segnato”.