Arnautovic: “Bologna ha grandi progetti, voglio aiutare i giovani”

Marko Arnautovic contento a Bologna

Oltre al tour de force in campo, con l'Empoli ottava gara in 29 giorni, Arnautovic è anche imprenditore ma negli ultimi giorni ha parlato della sua avventura a Bologna ai media austriaci, come riportato oggi dal Corriere di Bologna: "Il Bologna ha grandi progetti, l'ho capito fin dai primi colloqui - le parole di Marko - Vogliono ampliare lo stadio e salire in classifica. Tutti, da Mihajlovic al massaggiatore Maurizio, vogliamo tutti dimostrare tanto e io posso aiutare i giovani con la mia esperienza. La speranza è ovviamente anche segnare di più".