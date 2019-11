Arianna Mihajlovic su Instagram: “Un’immagine vale più di mille parole”

Il peggio sembra passato, o almeno è quello che tutti sperano. Sinisa Mihajlovic ha passato un mese difficile in ospedale, dovendo affrontare il terzo ciclo di cure chemioterapiche. Ora però sta decisamente meglio, tanto che in settimana ha ottenuto due giorni di libera uscita. Oltre a far visita alla squadra a Casteldebole, l’allenatore del Bologna ha trascorso un po’ di tempo anche con la sua famiglia. Proprio sua moglie e i suoi figli gli daranno la forza necessaria. In segno di amore, Arianna posta anche una vecchia foto su Instagram che ritrae la famiglia al completo, accompagnata dalla scritta: “Un’immagine vale più di mille parole”.

L’immagine pubblicata da Arianna Mihajlovic