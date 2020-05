Arianna Mihajlovic: “Grazie a Bologna e al Sant’Orsola”

Arianna Mihajlovic e Viktorija Mihajlovic hanno riaffrontato la lotta alla leucemia di Sinisa nel corso della trasmissione Domenica In su Rai Uno. Da parte della famiglia Mihajlovic è arrivato un grande ringraziamento verso la città di Bologna e i suoi medici.

“Ringraziamo davvero tutti i medici e lo staff sanitario del Sant’Orsola, la Regione, la città di Bologna, la società di calcio, i tifosi. Senza di loro non ce l’avremmo fatta – le parole di Arianna che ha poi incassato anche l’augurio del presidente della Regione Bonaccini. “Tifiamo tutti per Sinisa e per la sua famiglia. Gli mando un grande abbraccio a nome di tutta la Regione”, le parole del governatore.

Fonte – Carlino.