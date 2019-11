Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ha condiviso su instagram una foto con il marito e il commento: “ho un debole per gli eroi”.

Una manifestazione di affetto e di sostegno pubblico, così come lo era stato lo striscione esposto dai tifosi dell’Inter che hanno omaggiato sabato il loro ex giocatore: “Avanti Sinisa, sei un grande guerriero, non mollare”.