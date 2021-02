Arcamone (Bfc Femminile): “Dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità”

La Prima Squadra Femminile di Michelangelo Galasso, domenica 21 febbraio alle 14.30 presso il campo Bonarelli di Granarolo dell’Emilia, affronterà A.P.D. LF Jesina Femminile nella gara valida per la nona giornata di campionato.

Le rossoblù arrivano dall’ottava vittoria consecutiva nel torneo contro A.S.D. Ducato Spoleto e il primo posto in classifica a quota 24 punti, cinque in più rispetto alla seconda A.C.F. Arezzo A.S.D. In vista della prossima gara la centrocampista Giulia Arcamone ha parlato così dopo mesi di assenza:

“Ho giocato la mia ultima partita lo scorso ottobre, mancavo agli allenamenti da due mesi per motivi personali e di studio, visto che mi laureo il mese prossimo in veterinaria, ma devo dire che ho ritrovato lo stesso spirito ed entusiasmo. Stiamo migliorando sempre più, ed essendo mancata per tanto tempo si vede il cambio di passo”.