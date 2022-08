Arbitro di Bologna-Verona

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata di campionato. Bologna-Verona, in programma domenica alle 20.45, sarà diretta dal Signor Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Scatragli e dal quarto ufficiale Gualtieri. Al Var Guida e Marini. Marcenaro è alla terza presenza in A, non ha mai arbitrato il Bologna mentre ha diretto due volte il Verona (Verona-Cagliari 0-0 nel novembre 2021 ed Empoli-Verona 1-1 nel marzo 2022).