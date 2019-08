Arbitri – Rizzoli ammette: “Ci sono stati errori”

Non è stata una buona prima giornata per gli arbitri e anche il designatore Nicola Rizzoli ha ammesso le difficoltà all’esordio. L’ex fischietto a Radio Anch’io non ha potuto esimersi da un bilancio non esattamente positivo dopo i primi 90 minuti.

“Ci sono stati degli errori, fanno parte del nostro mestiere anche se non si dovrebbero fare – ha ammesso – Dobbiamo analizzare e capire il perché e cercare di non ripeterli. Alla partenza ci aspettavamo di fare meglio, qualcosa però non ha funzionato, soprattutto nella collaborazione tra arbitro e VAR. Massa e Valeri fermati? Non ho mai fatto queste cose ma un allenatore seleziona chi mandare in campo e prenderemo la decisione di far arbitrare chi sta meglio dal punto di vista psicofisico”.