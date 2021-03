Aquino: “Virtus, è stata una vittoria di gruppo. Djordjevic? A volte non capisco la sua gestione”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Aquino ha commentato la vittoria in gara 1 dei quarti di finale di Eurocup della Virtus contro Badalona. Vittoria importante per i bianconeri, che saranno di scena venerdì in Catalogna per il ritorno e per chiudere già anticipatamente i conti per la semifinale:

“Nelle serie al meglio delle 3 gare, gara 1 è fondamentale per la squadra favorita. E’ stato fondamentale iniziare con una vittoria, la Virtus ha coinvolto tutti i giocatori. Belinelli è stato il trascinatore, mentre Pajola l’uomo chiave. Si è vista grande intensità e determinazione, soprattutto nel non aver paura di buttarsi in palloni vaganti, come ad esempio da parte di Teodosic. E’ stata una vittoria di gruppo”.