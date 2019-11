Aperta oggi la prevendita per la gara con il Parma

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale il Bologna comunica che da oggi è aperta la prevendita in vista della gara con il Parma: “Parte oggi la prevendita dei biglietti per #BFCParma del 24 novembre alle 12,30. I giorni 7-8/11 sono riservati agli abbonati che possono acquistare per altre persone (non abbonate), i giorni 9-10/11 sono riservati ai possessori di Fidelity Card Siamo Rossoblù. Da lunedì 11/11 la vendita è aperta a tutti”. E’ previsto inoltre uno sconto per gli studenti universitari per acquistare un biglietto di Distinti.