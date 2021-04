Antov e Juwara: una ventata di aria fresca in casa Bologna

di Andrea Paganelli

"I problemi li abbiamo dietro perché abbiamo pochi cambi. Domani avremo Faragò che però non è ancora pronto e Antov che si deve ancora abituare al campionato italiano, questi sono i due cambi in difesa", parole di Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa pre Roma .

E ieri, complice l'infortunio di De Silvestri, il bulgaro ex Cska Sofia è entrato nel ruolo di finto terzino destro, mascherato da centrale. Antov ha giocato una buona mezzoretta, soprattutto considerato che il suo avversario diretto era il rientrante Mkhitaryan. Appena venti minuti invece per Musa Juwara, subentrato a Svanberg, ma il gambiano ha fornito qualche guizzo importante, dimostrando una buona dose di personalità, vista anche contro l'Inter. In un finale di campionato dove il Bologna ha praticamente raggiunto il traguardo minimo, quello della salvezza, il lancio di giocatori giovani può essere un obiettivo in più in vista dell'anno prossimo. E Valentin e Musa si candidano per essere parte del Bfc che verrà.