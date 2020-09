Anticipata l’amichevole contro la Feralpi Salò

Il primo vero banco di prova per i rossoblù è in programma sabato prossimo, quando in quel di Pinzolo avrà luogo l’amichevole contro la Feralpi Salò. Che, a differenza di quanto precedentemente annunciato, non si disputerà più alle ore 17.00.

Il Resto del Carlino in edicola oggi sottolinea infatti come sia stata presa la decisione di anticipare di novanta minuti il fischio d’inizio della sfida, che scatterà quindi alle 15.30. Ricordiamo che la partita si giocherà a porte chiuse, ma sarà comunque possibile assistere al test dei rossoblù tramite la pagina Facebook ufficiale del club. Intanto in quel di Pinzolo i calciatori sono stati sottoposti ad un secondo giro di tamponi: fortunatamente tutti i componenti del gruppo squadra sono risultati negativi.