ANSA – Serie A e Serie B in campo per l’Ospedale Meyer

Il calcio scende in campo per i bambini del Meyer: la prossima giornata di Serie A e Serie B sarà dedicata all’Ospedale pediatrico fiorentino e alla sua Fondazione. In tutti gli stadi sarà promosso il numero solidale 45594 attraverso il quale sarà possibile far arrivare un sostegno alla Fondazione Meyer per realizzare un nuovo reparto di Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Le due leghe confermano il loro impegno per il mondo dei giovani, cui il calcio è rivolto come modello di formazione e crescita, sportivo e di socialità. La nuova Psichiatria sarà situata all’interno del Parco della Salute: una struttura posta nelle immediate vicinanze dell’ospedale e dedicata prevalentemente all’attività specialistica di giorno. Con i suoi 5000 metri quadri immersi in un’area verde di circa 4 ettari, il Parco della salute ospiterà l’attività specialistica ambulatoriale diurna, oltre al punto prelievi, al centro donatori sangue, al servizio di diagnostica e alla nuova Psichiatria infantile, unica attività di ricovero prevista.