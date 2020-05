ANSA – Il Comitato Tecnico Scientifico dà l’ok alla ripresa

Il protocollo va bene così, nessuna modifica ulteriore. È arrivato il sì da parte del Comitato Tecnico Scientifico, un ok che avvicina ulteriormente la Serie A alla sua ripartenza. Secondo quanto scrive ANSA, il protocollo non ha rilevato nessuna criticità ed è quindi giusto per la ripresa.

Non cambia quindi la regola che impone la quarantena a tutta la squadra in caso di un giocatore o un membro dello staff positivo al Coronavirus. Nel caso specifico del Bologna, se dovesse risultare positivo al tampone il caso sospetto (il primo controllo è però negativo), ecco che a tutta la squadra sarebbe imposta la quarantena. La notizia anticipa l’incontro delle 18:30 tra le istituzioni del calcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.