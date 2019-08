ANSA – Difficile sapere se il mister ci sarà contro la Spal

Dopo la partita con il Verona, con la presenza di Mihajlovic in panchina, il Bologna ha ripreso oggi gli allenamenti. Sessione defaticante per i titolari di ieri, normale invece per tutti gli altri in vista del derby con la Spal.

Difficile ipotizzare cosa accadrà durante la partita di venerdì, se Sinisa sarà o meno in panchina. Secondo alcune fonti, stando a quanto riporta ANSA, il tecnico potrebbe uscire dall’ospedale in settimana, a conclusione del primo ciclo di terapie. La situazione sarà seguita passo passo, con l’ospedale che mantiene il massimo riserbo per la salute del tecnico rossoblu.