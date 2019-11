Annullata Perù-Cile, Medel rientra in Italia

Gravi problemi sociali in Cile, il calcio si ferma. I giocatori convocati per la sfida contro il Perù hanno deciso di non scendere in campo, di fatto portando all’annullamento della partita di Lima. I calciatori e la nazionale sono al sostegno del popolo cileno ma non scenderanno in campo. Questo significa che nelle prossime ore Gary Medel potrà rientrare a Bologna. Il comunicato della federazione:

“I giocatori convocati dalla Nazionale Maggiore cilena hanno deciso di non giocare la partita amichevole internazionale contro il Perù, in programma martedì 19 novembre prossimo a Lima. La decisione è stata adottata dallo staff dopo una riunione tenutasi questa mattina nel complesso Juan Pinto Durán. Il ct Reinaldo Rueda ha immediatamente rilasciato tutti i giocatori, che d’ora in poi sono disponibili per i rispettivi club. La Federazione calcistica cilena ha già comunicato la situazione alla sua controparte peruviana”.